Equipe cearense de handebol sobe no pódio em torneio regional

O Montcau Handebol foi campeão na categoria Master Masculino 46 anos e vice-campeão na categoria Master Feminino da Copa Campestre, realizada no último fim de semana em Campina Grande (PB)

A equipe do Montcau Handebol subiu no pódio por duas vezes na Copa Campestre, que aconteceu no último fim de semana em Campina Grande, na Paraíba. A representante cearense foi campeã na categoria Master Masculino 46 anos e vice-campeã na categoria Master Feminino. Além disso, o Montcau também levou para a competição uma equipe Master Masculino 42 anos.

O time masculino venceu o Corpus, que jogava em casa, na prorrogação por 20 a 19 com o gol de Pinha, que virou o jogo faltando dois minutos para acabar. O time feminino perdeu a partida por 17 a 11 contra o Nóbrega, que conta com o treinador e mais duas atletas da Seleção Brasileira Master.

Apesar do baixo investimento, o treinador Narcelio Freitas comemora o desempenho do Montceau na competição. “Não temos muito apoio por ser um esporte master, acima de 40 anos, quem ajuda financeiramente são os próprios atletas. Então, essa conquista foi muito importante para nós e para o handebol do Ceará”, afirma Narcelio.

O Montcau surgiu em 2016 como time masculino sem fins lucrativos. O projeto foi idealizado por Narcelio e seu irmão Maricelio Freitas, que reuniram ex-atletas de um colégio no Montese e ex-atletas da Caucaia.

Além de ser um dos fundadores, Maricelio também é amador da equipe masculina. Para ele, o título representa muito mais do que a vitória da competição. “Mais do que a conquista, vi muitos amigos se dedicarem para se manterem em forma, para mim, como educador físico, isso é um orgulho”, conta o atleta. O nome Montcau é junção dos nomes Montese e Caucaia.

