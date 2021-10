Inclusão social através do esporte é tema de webinar nesta quinta-feira

Projeto criado pela Uane/FDR com o objetivo de ampliar as discussões sobre esporte inclusivo está com inscrições abertas. Seminários são gratuitos e são destinados a profissionais de Educação Física e demais interessados no assunto

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza nesta quinta-feira, 7, a partir das 8h30min, o primeiro webinar do curso de extensão "Inclusão social através do esporte", promovido pela Universidade Aberta do Nordeste (Uane), braço da organização dedicado a cursos. O seminário faz parte da programação, que visa ampliar as discussões sobre o tema, com o objetivo de capacitar e sensibilizar profissionais e estudantes da área da educação, além dos demais interessados no assunto, sobre a importância do esporte inclusivo.

O webinar desta semana está com as inscrições abertas e terá a apresentação do editor-chefe de Esportes do O POVO, Fernando Graziani. O seminário terá seis painéis de discussões com a participação de atletas, professores e especialistas na abordagem sobre a inclusão social no esporte. O evento gratuito — transmitido por meio da plataforma Zoom — será realizado das 8h30min às 17 horas, com intervalo de almoço das 11h30min às 14 horas.

O projeto "Inclusão social através do esporte" é composto por 12 módulos distribuídos nos formatos de fascículos, videoaulas e podcasts, além dos dois webinares, o primeiro realizado nesta semana e o segundo previsto para o dia 18 de novembro. A programação completa está disponível no site da FDR.

Confira a programação do Webinar “Inclusão social através do esporte”:

Apresentação: Fernando Graziani

Abertura: 8h30min

Rogério Pinheiro (Secretário do Esporte e da Juventude do Ceará)

Marcos Tardin (representante da FDR)

Ricardo Catunda (coordenador de conteúdo)



Módulo 1: Prática esportiva inclusiva começa na escola - 8h30min

Palestrante: Ricardo Catunda

Moderadora: Aline Soares Campos



Módulo 2: Prática esportiva para pessoas com deficiência: legislação, normas e fiscalização no Brasil - 9h30min

Palestrante: Wellington Gomes Feitosa

Moderadora: Fernanda Michaelsen



Módulo 3: O profissional de educação física como agente de inclusão pelo esporte - 10h30min

Palestrante: David Xavier dos Santos

Moderadora: Maria de Lourdes Leite Paiva

Módulo 4: Atividade física versus esportes de alto rendimento: aplicabilidade para pessoas com deficiência - 14 horas

Palestrante: Adriano César Carneiro Loureiro

Moderador: Welton Daniel Nogueira Godinho



Módulo 5: Esporte adaptado como ferramenta para o protagonismo e transformação social - 15 horas

Palestrante: Mário Antônio de Moura Simim

Moderador: Saulo Fernandes Melo de Oliveira



Módulo 6: Práticas inclusivas na escola: atribuições da educação física - 16 horas

Palestrante: Ana Luísa Batista

Moderador: Paulo Gabriel Lima da Rocha



SERVIÇO

Webinar "Inclusão Social através do esporte"

Quando: quinta-feira, dia 7 de outubro, a partir das 8h30min

Onde: Zoom

Inscrições: Plataforma Sympla

