Desafio de Escolas tem início neste sábado com novas modalidades

Evento de lançamento do Desafio Unifor de Escolas 2021 ocorreu nesta sexta, 1º, com palestra da bicampeã olímpica de vôlei Fabi Alvim. Nesta edição, evento terá disputas de skate, beach tennis e vôlei de praia como novidades

Neste sábado, 2, acontece o início das disputas de modalidades radicais do Desafio Unifor de Escolas 2021. o evento acontece bienalmente desde 2012, e tem como objetivo integrar aproximadamente 800 estudantes de 24 instituições de ensino, entre públicas e privadas de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF).

O evento de lançamento aconteceu nesta sexta, 1º, e contou com palestra da bicampeã olímpica de vôlei Fabi Alvim. A ex-líbero deu detalhes da própria trajetória no esporte, até encerrar a carreira em 2018. Desde então, atua como comentarista esportiva.

Além das tradicionais modalidades esportivas de quadra, a edição 2021 traz como novidades as disputas de skate, beach tennis e vôlei de praia. A disputa destes esportes acontecerão neste sábado, 2, de 8h às 20 horas, no complexo Cactus Sport Park, no Shopping Iguatemi. Fabi também estará presente nesta etapa, onde baterá um papo com o público.

As modalidades esportivas de quadra, como basquete, futsal e voleibol, acontecerão de 20 a 24 de outubro, no Parque Desportivo da Unifor.

