Com título inédito, Hugo Calderano será quinto colocado do ranking mundial

Após a inédita conquista do WTT Star Contender de Doha, o brasileiro Hugo Calderano será o quinto colocado do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa, lista que será atualizada na próxima terça-feira, 28. É a melhor colocação já alcançada por um latino-americano em toda a história. Até então oitavo colocado, o brasileiro já era o mais bem classificado no ranking fora da Europa e da Ásia.

O título foi o mais importante já conquistado pelo mesa-tenista em sua carreira. Foi o primeiro troféu de Calderano em um torneio de nível Star Contender pela WTT (sigla para World Table Tennis), criada pela ITTF para organizar as competições internacionais. Até o ano passado, eventos assim eram chamados de Platinum, sendo os segundos em importância no circuito mundial.

Calderano bateu o esloveno Darko Jorgic, 25º do ranking, por 4 sets a 2 (11/5, 6/11, 10/12, 11/9, 11/3 e 11/9). O jogo foi disputado no sábado, 25. “Fico muito feliz com esse título, é o mais expressivo até aqui. Vou continuar trabalhando muito, acho que é só o começo, tem muito por vir ainda”, afirmou Calderano ao site da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Acho que eu fiz um torneio muito bom do início ao fim. Consegui impor o meu jogo desde o primeiro confronto, estava me sentindo muito bem. Acho que consegui aproveitar também a preparação que fiz até a Olimpíada, isso me ajudou, pois consegui manter a minha motivação. Estava bem motivado, bem concentrado. Tive jogos muito bons, com adversários muito fortes pela frente”.

(Com informações da Agência Brasil)

Tags