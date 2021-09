Organizadores preveem retomada das corridas de rua no Ceará em outubro

Após meses sem a realização dos eventos por conta da pandemia de Covid-19, organizadores já definiram datas para próximas provas, mas ainda dependem da autorização do Governo do Estado

Considerado um dos principais polos de corridas de rua do Nordeste, o Ceará teve o calendário da modalidade afetado nos últimos dois anos em razão da pandemia de Covid-19, que gerou restrições de circulação e aglomeração. Após meses de atividades suspensas ou adiadas, organizadores de algumas das maiores competições locais planejam a retomada dos eventos no Estado para o próximo mês, mas ainda dependem da autorização das autoridades sanitárias.

De acordo com Ricardo Ramalho, diretor de relações institucionais da Associação Brasileira de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo), foi elaborado protocolo com um conjunto de ações para guiar o retorno das atividades da modalidade no Estado. O documento foi enviado para a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) em junho, mas, até o momento, não houve resposta da Pasta.

Organizador da Maratona Beach Run Brasil — prevista para acontecer no dia 13 de novembro, com percurso entre as praias do Cumbuco e Paracuru —, Ramalho ressalta que a expectativa pela liberação das atividades no Estado é positiva. “Nossa solicitação foi para realizar um evento com 300 participantes. Como já existe a liberação de eventos com até 400 pessoas ao ar livre, acreditamos que eles estão aguardando uma data mais próxima da para nos dar um retorno”.



As medidas de segurança do regulamento preveem que os atletas são obrigados a comprovar que tomaram pelo menos uma dose da vacina e apresentar teste negativo para Covid-19 para participar do evento.

Levantamento feito pelo O POVO indica que ao menos sete provas estão previstas para acontecer no Ceará ainda neste ano. Destaque para a programação das atividades em Fortaleza. Principal polo deste tipo de evento no Estado nos últimos anos, a Capital possui apenas duas corridas agendadas até o fim do ano.

Confira o calendário de corridas de rua no Ceará até o fim do ano

9ª Corrida Vila Isabel Eco Running

Quando: 10 de outubro

Largada: 6h30min

Onde: Praça do Lima | Rua Maria Soares de Freitas, s/n - Patacas. Aquiraz/CE

Percursos: 6 km e 12,5 km

Inscrições: https://forchip.com.br/v4/v1/detalhe_evt.php?a=Mjk1



6ª Corrida Beach Runners

Quando: 17 de outubro

Largada: 6h30min

Onde: Barraca E Pousada Iguape Beach | Rua da Praia, s/n - Aquiraz/CE

Percursos: 5 km e 10 km

Inscrições: https://forchip.com.br/v4/v1/detalhe_evt.php?a=Mjk4

Circuito das Estações - Etapa Inverno

Quando: 31 de outubro

Largada: A definir

Onde: Shopping RioMar Fortaleza | Rua Desembargador Lauro Nogueira, Nº 1500, Bairro Papicu

Percursos: 5 km, 10 km e 15 km

Inscrições: https://www.circuitodasestacoes.com.br/fortaleza/inverno/

Liga Outdoor Run Cariri

Quando: 7 de novembro

Largada: A definir

Onde: Horto | Rua do Horto, 2112 - Juazeiro do Norte/CE

Percursos: 6 km, 15 km e 28 km

Inscrições: https://www.cronoscariri.com.br/eventos/a-liga-outdoor-run-cariri

Maratona Beach Run Brasil

Quando: 13 de novembro

Largada: 15 horas

Onde: Hotel Vila Galé Cumbuco | Rua Lagoa das Rosas, s/n – Capuan. Caucaia/CE

Percurso: 42 km

Inscrições: https://beachrunbrasil.com.br/maratona/



Guaramiranga Fast Run

Quando: 4 de dezembro

Largada: 7 horas

Onde: Praça do Teatro Raquel de Queiroz - Guaramiranga/CE

Percursos: 10 km e 15 km

Inscrições: https://guaramirangafestrun.com.br/



Circuito das Estações - Etapa Primavera

Quando: 5 de dezembro

Largada: A definir

Onde: Shopping RioMar Fortaleza | Rua Desembargador Lauro Nogueira, Nº 1500, Bairro Papicu

Percursos: 5, 10 e 18 km

Inscrições: https://www.circuitodasestacoes.com.br/fortaleza/primavera/

