Medvedev vence US Open e impede feito de Djokovic no tênis

O tenista russo Daniil Medvedev se sagrou campeão neste domingo do US Open ao vencer por 3 sets a 0 o sérvio Novak Djokovic, que buscava o quarto título de grand slam nesta temporada.

Na quadra central do complexo esportivo de Flushing Meadows (Nova York), Medvedev superou o favorito e número um do mundo por 6-4, 6-4 e 6-4 em 2h15min de partida, repetindo assim o feito de seu compatriota Marat Safin, em 2000, último tenista da Rússia a ser campeão no Aberto dos Estados Unidos.

Este também foi o primeiro título de Grand Slam de Medvedev, que ocupa a segunda posição no ranking da ATP, logo atrás do adversário deste domingo.

Com esta derrota, Djokovic não conseguiu alcançar dois de seus objetivos: chegar ao recorde 21 títulos de grand slam, superando o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer, com quem está empatado com 20, e ser campeão na mesma temporada de todos os quatro principais torneios do circuito de tênis, algo que não é repetido desde o australiano Rod Laver em 1969, ficando apenas com os troféus do Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

A frustração não é a única na temporada brilhante de Djokovic, que também perdeu a oportunidade de fechar um "Golden Slam" — quatro títulos de grand slam e um ouro olímpico —, ao ser derrotado pelo alemão Alexander Zverev na semifinal da Olimpíada de Tóquio-2020. Ele ficou sem o bronze também, superado por Pablo Carreno Busta. A germânica Steffi Graf, em 1988, é a única tenista a conquistar os quatro grand slams e o ouro olímpico na mesma temporada.

Na final deste domingo, Medvedev teve uma atuação impecável diante de um adversário que cometeu erros que dificilmente se repetem. Mostrando muita concentração desde o início, o tenista russo fechou o primeiro set após ficar atrás no placar por 40-15.

Na etapa seguinte, o sérvio chegou a ficar nervoso e quebrou a raquete ao ver o adversário salvar dois break points. Alheio ao que acontecia do outro lado da quadro, o vice-campeão do US Open em 2019 manteve seu jogo em alto nível e fechou com um novo 6/4.

No terceiro e último set, o russo seguiu ditando o ritmo da partida, enquanto Djokovic, tricampeão em Nova York, não conseguia se encontrar no jogo e reverter a situação diante do rival, que fechou a final com um saque, se sagrando pela primeira vez campeão de um grand slam.

Perfil de Daniil Medvedev

Sobrenome: Medvedev

Nome: Daniil

Nacionalidade: Russo

Data de nascimento: 11 de fevereiro de 1996 (25 anos)

Local de nascimento: Moscou (Rússia)

Residência: Monte Carlo (Mônaco)

Altura: 1,98 m

Classificação no ranking ATP: 2º





Títulos: 13

Títulos de Grand Slam: 1 (US Open 2021)

Treinador: Gilles Cervara (FRA)





Campanha no Aberto dos Estados Unidos:

Primeira rodada: venceu Richard Gasquet (FRA) 6-4, 6-3, 6-1

Segunda rodada: venceu Dominik Koepfer (ALE) 6-4-, 6-1, 6-2

Tercera rodada: venceu Pablo Andújar (ESP) 6-0, 6-4, 6-3

Oitavas de final: venceu Daniel Evans (GBR) 6-3, 6-4, 6-3

Quartas de final: venceu Botic van de Zandschulp (ALE) 6-3, 6-0, 4-6, 7-5

Semifinas: venceu Felix Auger-Aliassime (CAN) 6-4, 7-5, 6-2

Final: venceu Novak Djokovic (SER) 6-4, 6-4, 6-4





Os últimos 10 vencedores do Aberto dos Estados Unidos

2021: Daniil Medvedev (RUS)

2020: Dominic Thiem (AUT)

2019: Rafael Nadal (ESP)

2018: Novak Djokovic (SER)

2017: Rafael Nadal (ESP)

2016: Stan Wawrinka (SUI)

2015: Novak Djokovic (SER)

2014: Marin Cilic (CRO)

2013: Rafael Nadal (ESP)

2012: Andy Murray (GBR)





Tenistas com mais títulos na história do Aberto dos Estados Unidos:

1. Richard Sears (EUA) 7 (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887)

. William Larned (EUA) 7 (1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911)

. Bill Tilden (EUA) 7 (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929)

4. Jimmy Connors (EUA) 5 (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)

. Pete Sampras (EUA) 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)

. Roger Federer (SUI) 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

7. Rafael Nadal (ESP) 4 (2010, 2013, 2017, 2019)

. John McEnroe (EUA) 4 (1979, 1980, 1981, 1984)

