Tenista Luisa Stefani faz exames e tem ruptura de ligamento do joelho confirmada

Atleta brasileira se machucou na semifinal do US Open, constatou a contusão em hospital de Nova York e iniciou tratatamento com fisioterapia

Depois de deixar a semifinal do US Open de cadeiras de rodadas, a tenista Luisa Stefani foi a um hospital em Nova York nesta sexta-feira e teve um rompimento no ligamento do joelho direito constado nos exames preliminares. Ela já iniciou fisioterapia com os médicos da WTA, a Associação das Tenistas Profissionais.

Agora, a brasileira vai seguir com a fisioterapia, realizar mais exames nos próximos dias e definir os passos de seu tratamento junto aos médicos.

"Estou bem. Bastante chateada pois vinha em um embalo muito especial e no melhor momento da minha carreira. Enfim um imprevisto e surpresa que eu nunca podia me esperar ou me preparar, mas o sonho do Grand Slam continua só vai ter que esperar um pouco mais. Os médicos pediram alguns dias para ver como meu corpo vai reagir e decidir os próximos passos do tratamento. Vamos passar por cima disso tudo. O dia foi difícil, mas senti daqui o carinho das pessoas e estou muito agradecida pela energia positiva aí do Brasil. Foi uma surpresa inoportuna, mas tudo vai dar certo", disse Luisa.

A número 17 do mundo sofreu a lesão durante a semifinal do US Open nesta tarde. Ela disputava a partida ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, contra as norte-americanas Catherine McNally e Coco Gauff. Durante o tie-break do primeiro set, a tenista torceu o joelho em um movimento perto da rede e precisou sair de cadeira de rodas da quadra.

Luisa vinha na melhor campanha de uma brasileira em 39 anos desde o vice nas duplas mistas de Claudia Monteiro em Roland Garros em 1982 e nas duplas femininas desde o título de Maria Esther Bueno em 1968. Pela campanha em Nova York, Stefani vai subir para o 13º lugar no ranking de duplas.

Confira os resultados de Luisa Stefani em 2021

- 59 jogos - 40 vitórias

- Semifinalista : US Open (Grand Slam) - com Gabriela Dabrowski

- Vice-campeã : WTA 1000 Cincinnati - com Gabriela Dabrowski

- Campeã : WTA 1000 Montreal - com Gabriela Dabrowski

- Vice-campeã : WTA 500 San Jose (EUA) - com Gabriela Dabrowski

- Medalha de bronze : Jogos de Tóquio - com Laura Pigossi

- Vice-campeã : WTA 1000 de Miami - com Hayley Carter

- Vice-campeã : WTA 500 de Adelaide - com Hayley Carter

- Vice-campeã : WTA 500 de Abu Dhabi - com Hayley Carter

