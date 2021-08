Em treino com chuva, Varstappen fatura pole do GP da Bélgica; Russell surpreende e larga em segundo

O pódio do Grande Prêmio da Hungria, realizado neste domingo, 1º, sofreu uma alteração importante. Segundo colocado na corrida, o alemão Vettel recebeu uma punição da FIA e foi desclassificado. Com isso, Sainz subiu ao terceiro lugar e Hamilton terminou atrás apenas do campeão Ocon.

A felicidade de Sebastian Vettel pela conquista do pódio durou pouco tempo. O alemão foi punido pela Federação Internacional de Automobilismo pela quantia de combustível no carro ao final da corrida.

A FIA exige que os carros terminem os Grandes Prêmios com um mínimo de 1L de gasolina, isso porque a substância é encaminhada diretamente para a análise. Vettel finalizou a prova da Hungria com apenas 300ml de combustível.

BREAKING: Sebastian Vettel has been disqualified from the #HungarianGP, losing his second place



Stewards were unable to take the required amount of fuel for sampling following the race pic.twitter.com/Cbts8m9R0f