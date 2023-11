Pan 2023: Brasil ganha duas medalhas de ouro na ginástica rítmica

Maria Eduarda Alexandre, no arco, e Barbara Domingos, na prova da bola, colocam o Brasil em primeiro lugar no pódio. Equipe brasileira também fatura duas pratas

No arco, a primeira dobradinha das brasileiras no pódio do evento: Maria Eduarda Alexandre faturou o ouro, enquanto Barbara Domingos ficou com a prata.

Na prova da bola, Barbara Domingos repetiu um desempenho consistente e levou o ouro, com 33.000 pontos. Desta vez, a dobradinha veio com a prata de Geovanna Santos, com uma apresentação de 31.650 pontos.

Em Santiago, o Brasil já tinha obtido grandes resultados na ginástica rítmica. A equipe brasileira levou a medalha de ouro na disputa por equipes.

No individual geral, outras duas medalhas para as brasileiras. Bárbara Domingos ganhou o ouro, com Maria Eduarda Alexandre subindo ao pódio com o bronze.