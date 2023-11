Jogos Pan-Americanos: Brasil garante mais dois ouros na vela e um no hipismo

Martine Grael e Kahena Kunze levam o título na classe 49er FX, e Bruno Lobo é campeão na Formula Kite. Stephan Barcha também coloca país em primeiro no pódio

O Brasil segue com um dia produtivo de conquistas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. No início da tarde desta sexta-feira, 3, o país comemorou mais três medalhas de ouro, duas delas na vela e outra no hipismo

Bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze garantiram o segundo título nos Jogos Pan-Americanos na classe 49er FX. Na Medal Race, as brasileiras ficaram na segunda colocação e terminaram o evento com 22 pontos perdidos na classificação geral.

Ainda na vela, mas na classe Formula Kite, mais um ouro para o Brasil. Bruno Lobo foi dominante na disputa, vencendo inclusive a Medal Race, e ganhou a competição com apenas 13 pontos perdidos.