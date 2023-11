Pan 2023: Brasil leva medalha de prata por equipes no judô e ganha no polo aquático

O Brasil conquistou uma medalha de prata no último dia do judô nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Na disputa por equipes, o país caiu apenas no confronto derradeiro diante de Cuba, com o time formado por Rafaela Silva, Luana Carvalho, Beatriz Souza, Gabriel Falcão, Rafael Macedo e Rafael Silva.

Judô

Na campanha até o final, os brasileiros passaram inicialmente pela Venezuela por 4 a 1 e, na sequência, superaram a Colômbia na semifinal por 4 a 0. Mas, na decisão, derrota para Cuba por 4 a 3.

Vôlei

A seleção masculina segue com uma campanha consistente em Santiago. Depois de vencer a Colômbia, a equipe bateu o México por 3 sets a 0. Nesta quarta, o desafio será contra Cuba.