Giro do Pan: confira as conquistas brasileiras deste domingo, 29

O Brasil seguiu acumulando medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, neste domingo, 29. No dia da disputa das finais no basquete e no handebol feminino, os atletas brasileiros subiram ao pódio em diversas categorias.

Na canoagem slalom, foram três pratas e um ouro. Na canoa, Ana Sátila terminou no lugar mais alto do pódio, com um tempo 11 segundos menor que o da segunda colocada, a canadense Lois Betteridge. Ainda no feminino, mas no caiaque, Omira Estacia foi prata. A brasileira ficou atrás apenas da norte-americana Evy Leibfarth.

Nas categorias masculinas, foram duas pratas. Kauã da Silva passou perto de conquistar o ouro, mas teve uma penalidade de 2 segundos que o deixou atrás do norte-americano Zachary Lokken. No caiaque, Pedro Gonçalves também foi superado por um norte-americano, Joshua Joseph, e levou a prata.