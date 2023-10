Brasil x Honduras no Pan-Americano: onde assistir e horário

Com a classificação para a segunda frase garantida, o Brasil vai enfrentar Honduras na última partida da fase de grupos do Pan-Americano; onde assistir e horário

Brasil e Honduras se enfrentam neste domingo, 29, às 20h (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase preliminar do futebol nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, no Chile.

Brasil x Honduras: adversário já desclassificado

Se o Brasil já está classificado com 100%, no outro lado, Honduras já está matematicamente desclassificado. Com dois jogos e duas derrotas, para Colômbia e Estados Unidos, o time hondurenho deverá apenas disputar mais uma partida neste Pan após o jogo contra o Brasil e irá enfrentar o último colocado no grupo A.

Brasil no Pan: concretização da classificação

O Brasil concretizou sua classificação para a segunda fase com uma vitória sem muita dificuldade, por 2x0, com gols de Guilherme Biro e Gabriel Pirani. Biro abriu o placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo.

O time colombiano tentou propor uma pressão sobre a seleção brasileira, que acabou não sendo eficaz. No começo do segundo tempo, Pirani deu números finais ao placar.



Brasil no Pan: próximas etapas até o sonhado ouro



Após o jogo contra Honduras, o Brasil vai aguardar a definição no grupo A para conhecer qual equipe vai enfrentar nas semifinais. O Chile tem uma campanha parecida com a do Brasil e já está classificado, enquanto Uruguai, México e República Dominicana disputam a última vaga.

Brasil x Honduras nos Jogos Pan-Americanos: onde assistir e horário

Data: Domingo, 29 de outubro de 2023



Domingo, 29 de outubro de 2023 Horário: 13h (horário de Brasília)



13h (horário de Brasília) Local: Estádio Sausalito, Viña del Mar, no Chile



Estádio Sausalito, Viña del Mar, no Chile Onde assistir: Canal Olímpico do Brasil (COB) e Cazé TV.

