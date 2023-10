Bia Soares é ouro no boxe do Pan; Tatiana Chagas fica com a prata

Os boxeadores brasileiros tiveram grandes desempenhos no Pan de Santiago, com presença em nove das treze categorias masculina e feminina.

Boxe no Pan: brasileira Tatiana Chagas fica com a prata na categoria 54 kg

Em outra final disputada entre Brasil e Colômbia, a brasileira Tatiana Chagas foi derrotada pela colombiana Yeni Arias na categoria até 54 kg e ficou com a medalha de prata.

Arias, de 32 anos, levou o primeiro ouro do boxe no Pan com a vitória por decisão dividida.

As duas já haviam conquistado, ao serem finalistas, suas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Brasileiros no boxe dos Jogos Pan-Americanos

No masculino o brasileiro Keno Machado também ficou com a medalha de prata ao perder na final do peso pesado (92 kg) para o cubano bicampeão olímpico Julio César La Cruz, que se tornou assim o primeiro boxeador com quatro ouros panamericanos.

Medalhista de ouro como meio-pesado nos Jogos do Rio-2016 e como pesado em Tóquio-2020, 'La Sombra' La Cruz, de 34 anos, venceu por decisão dividida um adversário que ofereceu uma dura resistência.

Em outra final, o americano Jahmal Harvey derrotou o cubano Saidel Horta e levou o ouro na categoria até 57 kg.