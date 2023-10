Olivia Reeves nos Jogos Pan-Americanos: conheça a atleta

Olivia Reeves: conheça a halterofilista

Com apenas 20 anos, Reeves ainda é atleta juvenil da Tennessee-Chattanooga. Ela sempre foi destaque nas competições juniores do esporte, conquistando até uma medalha de bronze nos Jogos Mundiais.

Embora Reeves esteja entre os principais candidatos à seleção dos EUA, ela ainda precisa se classificar para as próximas Olimpíadas de Paris. Os planos para os próximos Jogos Olímpicos do levantamento de peso na categoria até 81 kg ainda não foram concretizados.

Olivia Reeves: desempenho durante o Pan

Olivia Reeves foi destaque durante o levantamento de peso. Na categoria de até 81 kg, a americana levantou mais de três vezes o peso do seu corpo no total de suas apresentações, que somaram 258 kg. A medalha de ouro de Reeves também marca um recorde de levantamento de peso na categoria júnior pan-americano, sênior americano e pessoal.

A americana conquistou o ouro levantando 258 kg totais, sendo 114 kg no arranco e 144 kg no arremesso. Yudelina Mejia, da República Dominicana, ficou na segunda colocação com 244 kg totais, sendo 111 kg no arranco e 133 kg no arremesso.

Com o bronze, a brasileira Laura Amaro levantou 242 kg totais, sendo 110 kg no arranco e 132 kg no arremesso.

