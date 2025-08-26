Vitória demite técnico Fábio Carille após goleada no Maracanã

Técnico Fábio Carille foi demitido pelo Vitória / Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O técnico Fábio Carille foi a principal vítima da goleada sofrida pelo Vitória contra o Flamengo, na noite dessa segunda-feira, 25, no estádio do Maracanã. O treinador acabou demitido da equipe baiana e deixou o trabalho com o pior aproveitamento de sua carreira como comandante de um clube profissional. A campanha de Carille no Vitória se resumiu a apenas 9 jogos, com 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas. O técnico conseguiu um aproveitamento de 29,6% com a equipe baiana.