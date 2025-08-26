Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitória demite técnico Fábio Carille após goleada no Maracanã

Rubro-Negro de Salvador (BA) perdeu por 8 a 0 para o Flamengo, pelo Brasileirão, e anunciou a saída do treinador horas depois
O técnico Fábio Carille foi a principal vítima da goleada sofrida pelo Vitória contra o Flamengo, na noite dessa segunda-feira, 25, no estádio do Maracanã. O treinador acabou demitido da equipe baiana e deixou o trabalho com o pior aproveitamento de sua carreira como comandante de um clube profissional.

 

A campanha de Carille no Vitória se resumiu a apenas 9 jogos, com 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas. O técnico conseguiu um aproveitamento de 29,6% com a equipe baiana.

Fábio Carille: pior desempenho anterior

Anteriormente, o pior desempenho de Carille havia sido registrado em um trabalho de apenas 20 dias no Athletico-PR, no primeiro semestre de 2022. Na ocasião, o Furacão contou com o treinador em 7 partidas, com 3 vitórias e 4 derrotas — 42,8% de aproveitamento.

Início no Corinthians

Carille iniciou sua trajetória como técnico em 2017, no Corinthians, após uma experiência de 8 anos como auxiliar. Naquele ano, comemorou os títulos paulista e brasileiro pelo Timão.

Conquistas posteriores

Na sequência da carreira como treinador, ele ainda comemorou outros dois títulos estaduais pelo Timão, em 2018 e 2019. Por fim, liderou o Santos na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2024.

