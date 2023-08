Payet desembarca no RJ com festa da torcida do Vasco; assista

Meio-campista francês vai assinar contrato até 2025 com o Cruzmaltino e é recepcionado no aeroporto por grande número de torcedores

O francês Dimitri Payet chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, 16. O meia é a principal contratação do Vasco para a sequência da temporada.

A torcida vascaína compareceu em grande número no aeroporto. Payet colocou a camisa do Vasco e tirou fotos com os cruzmaltinos ao fundo.

O jogador de 36 anos vai realizar exames médicos e assinar contrato até 2025 com o Vasco. A diretoria vai tentar regularizar o reforço o mais rápido possível para poder contar com o francês.