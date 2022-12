Vasco anuncia Barbieri como novo técnico e Abel Braga para cargo de diretor

O Vasco realizou um anúncio duplo na manhã desta terça-feira, 6, Maurício Barbieri como novo treinador da equipe e o experiente Abel Braga para o cargo de diretor técnico em 2023. A confirmação dos nomes escolhidos aconteceu em entrevista coletiva com o executivo de futebol do clube, Paulo Bracks.

Barbieri chega ao Gigante da Colina após passagem longeva pelo Red Bull Bragantino. Ao todo, ele comandou o Massa Bruta por 160 jogos (64 vitórias, 46 empates e 50 derrotas) durante três temporadas. Ele chegou a ser cogitado no Santos, mas o Peixe optou por Odair Hellmann.

"A escolha do técnico passou uma por análise de estudos. O que a gente quer para o Vasco ano que vem, é um pouco do que foi produzido pelo Bragantino nos últimos três anos. O estilo de jogo ofensivo e vertical. Um dos melhores times na bola parada", explicou Paulo Bracks.

O Série A do Brasileirão, o elenco do Vasco curte um período de férias, enquanto a diretoria trabalha no planejamento para o próximo ano. A reapresentação dos jogadores está marcada para a próxima segunda-feira, dia 12 de dezembro.

