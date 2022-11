Após acesso à Série A, Vasco confirma saída do técnico Jorginho

O Vasco confirmou de forma oficial a saída do técnico Jorginho. A decisão foi selada em reunião na tarde desta quarta-feira, 9, mas só foi anunciada no dia seguinte.

O clube emitiu uma nota oficial agradecendo os serviços do treinador. Jorginho assumiu o Vasco para a disputa dos últimos dez jogos na Série B e conseguiu conquistar o acesso.

"O Vasco da Gama informa que Jorginho não prosseguirá como treinador da equipe de futebol profissional após o término do seu contrato. O técnico se reuniu com o diretor Paulo Bracks nesta quinta-feira (10/11), no CT Moacyr Barbosa. Deixam também o clube os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier. O Vasco da Gama agradece o treinador por toda dedicação ao longo do período que permaneceu à frente do time profissional, cumprindo a missão de reconduzir o Gigante da Colina à Série A. O Vasco da Gama deseja todo sucesso ao treinador e sua equipe na sequência de suas trajetórias", diz a nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico Jorginho também utilizou as redes sociais após a confirmação da saída. O treinador lamentou não seguir no clube, mas desejou sucesso ao clube, agora sendo uma SAF.

"Fui convocado para essa missão e vim de peito aberto, com muita vontade de ajudar mais uma vez o Vasco a voltar à Série A. Claro que sabia das dificuldades, dos problemas que teríamos de enfrentar, da responsabilidade que estávamos assumindo. Mas o Vasco não é para quem acredita? Eu acreditei, sempre tive certeza de que subiríamos. O importante é que o objetivo foi alcançado, conseguimos dar essa grande alegria à torcida vascaína. Fico triste por não poder dar sequência, participar de um planejamento, iniciar uma temporada. Continuarei na torcida por este clube com o qual tenho enorme identificação e que faz parte de minha história. Fica aqui o meu agradecimento ao Luiz Mello, nosso CEO, ao Paulo Bracks, diretor-executivo, ao nosso presidente Jorge Salgado, a todos os amigos da querida comissão técnica, aos jogadores, que foram os protagonistas, à torcida do Gigante da Colina e aos demais funcionários e staff. Beijos no coração", escreveu.

O Vasco agora se concentra na busca por um treinador. O nome do argentino Juan Pablo Vojvoda vem ganhando força dentro de São Januário. O comandante está no Fortaleza e não definiu uma renovação de contrato com o clube cearense.

Tags