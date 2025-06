Jogador do São Paulo, Bobadilla, é indiciado por injúria racial após ofensa a jogador venezuelano

O volante Damián Bobadilla, do São Paulo, foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por injúria racial com motivação xenofóbica. A acusação surgiu após o jogador Miguel Navarro, do Talleres, relatar ter sido ofendido com um insulto relacionado à sua nacionalidade durante a partida entre as equipes pela Copa Libertadores, no último dia 27 de maio.

Segundo Navarro, que é venezuelano, Bobadilla o chamou de “venezuelano morto de fome” durante uma discussão em campo. Visivelmente abalado, o defensor foi visto chorando após o lance. O boletim de ocorrência foi registrado ainda no estádio do Morumbis, mas Bobadilla deixou o local sem prestar depoimento.