Elenco do São Paulo ganha folga após quebrar tabu em Itaquera; veja programação para a Supercopa

O descanso não estava previsto na programação da equipe. Anteriormente, estava marcado um treino para as 9h30min (de Brasília), no CT da Barra Funda. Entretanto, a atividade foi cancelada após o triunfo em Itaquera

Agora, o São Paulo inicia a preparação para a decisão contra o Palmeiras na quinta. O time também treinará na sexta e no sábado, sempre pela manhã. No sábado à tarde, a delegação tricolor viaja a Belo Horizonte e se concentra para a final da Supercopa.

O elenco do São Paulo ganhou folga um dia após fazer história e enfim quebrar o tabu diante do Corinthians, na Neo Química Arena. Após a vitória por 2 a 1, o Tricolor se reapresenta somente na manhã desta quinta-feira, com foco na Supercopa do Brasil.

O Choque-Rei está agendado para domingo, às 16h, no Estádio do Mineirão. Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo enfrenta o atual detentor do título do Campeonato Brasileiro.