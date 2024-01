MorumBis: empresa confirma parceria com São Paulo e anuncia compra do naming rights de estádio

Os valores do acordo giram entre R$ 25 e R$ 30 milhões por ano. O montante supera o arrecadado pelo Palmeiras com o Allianz e o que o Corinthians recebe da Hypera Pharma pela Neo Química Arena

A Mondelēz Brasil, marca dona do chocolate BIS, anunciou nesta terça-feira, 26, a compra dos naming rights do Morumbi, estádio do São Paulo. O acordo terá vigência de 3 anos. Assim, a casa tricolor passará a se chamar MorumBIS.

"Estamos muito felizes com a chegada da Mondelēz Brasil à nossa casa, que agora passará a ser o MorumBIS. O São Paulo é uma marca forte e global, assim como a nossa nova parceira. O Morumbi é um estádio vibrante e ao mesmo tempo tradicional, assim como BIS. A junção dessas duas potências é um casamento perfeito", afirmou Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do São Paulo.

Os valores do acordo giram entre R$ 25 e R$ 30 milhões por ano. O montante supera o arrecadado pelo Palmeiras com o Allianz e o que o Corinthians recebe da Hypera Pharma pela Neo Química Arena. Esses contratos têm duração maior, de 20 anos, por R$ 300 milhões totais. Ou seja, cerca de R$ 15 milhões anuais.