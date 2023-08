São Paulo anuncia o retorno de Lucas Moura após quase 11 anos

Contrato do atacante será válido até o fim de 2023. Jogador estava livre no mercado desde que saiu do Tottenham

O atacante Lucas Moura está de volta ao São Paulo. Nesta quarta-feira, o clube confirmou em suas redes sociais o retorno do atleta, com contrato até o fim de 2023. Ele estava livre no mercado desde o fim de seu vínculo com o Tottenham-ING, no fim de junho.

Em sua primeira passagem pelo clube paulista, Lucas Moura disputou 128 jogos e marcou 33 gols, se despedindo do clube com o título da Copa Sul-Americana de 2012. Na ocasião, o capitão do time, Rogério Ceni, fez questão de que o então jovem atleta tricolor erguesse a taça ao seu lado.

Quase 11 anos depois, Lucas Moura volta para o time em momento decisivo da temporada. O São Paulo é semifinalista da Copa do Brasil, está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e é o atual oitavo colocado no Campeonato Brasileiro.

A expectativa é de que Lucas Moura esteja apto a atuar no próximo dia 16 de agosto, contra o Corinthians, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Cerca de 60 mil torcedores devem estar presentes nas arquibancadas do Morumbi para o duelo.

Lucas Moura é o segundo reforço de peso do São Paulo nesta janela de transferências. Nos últimos dias, o Tricolor acertou a contratação de James Rodríguez, meio-campista colombiano de 32 anos que defendeu clubes como Real Madrid e Bayern de Munique, além de ter sido o artilheiro da Copa do Mundo de 2014. (Com Gazeta Esportiva)