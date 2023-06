Muricy fala sobre saída de Ceni e diz que "São Paulo precisa de treinador que ganhe títulos"

Para o ex-treinador do São Paulo, Rogério Ceni é um excelente técnico e fez um bom trabalho no Tricolor, porém faltaram resultados e títulos

Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, comentou nesta quinta-feira em entrevista ao canal "Arnaldo e Tironi" sobre a saída de Rogério Ceni do comando do clube e a chegada de Dorival Júnior. Para o ex-treinador do São Paulo, Rogério Ceni é um excelente técnico e fez um bom trabalho no Tricolor. No entanto, faltaram resultados e títulos, o que fez o ex-goleiro cair do cargo em abril.

"Não adianta ficarmos procurando as coisas. No mundo todo, futebol é resultado. O São Paulo, precisando de títulos, não tem outro motivo. Você tem que dar resultado. Nós demos tempo, o Rogério ficou quase dois anos. Se der resultado é o que mais agrada o torcedor, o dirigente. O Rogério fez um grande trabalho, só que o São Paulo precisa de treinador que ganhe títulos. O Rogério é ídolo do São Paulo", destacou.

Muricy também falou sobre a chegada de Dorival Júnior, que já está à frente do Tricolor há 15 jogos e acumulou apenas três derrotas no período, com oito vitórias e quatro empates. O ex-treinador do São Paulo ressaltou sua história com Dorival, que começou no início do século no Figueirense.

"O Dorival tem uma característica diferente, ele foi meu jogador, meu auxiliar. Tive a felicidade de incentivar ele a ser treinador. No Figueirense, ele era executivo e eu treinador, ele queria ser executivo. Tive a felicidade de puxá-lo para o campo. E ele começou como auxiliar e, quando saí para o Inter, assumiu o meu lugar", relembrou.

"O Dorival tem muita paciência. Eu mesmo sou muito longe desse estilo. Falo direto: ‘você é muito educado, Dorival’. Outros treinadores são mais duros. Ele tem paciência, chama o cara, conversa, explica, não deixa ninguém de lado. Os caras que ficam fora do time, você tem que se preocupar com eles. Os jogadores estão entendendo. O Dorival está colocando o seu jeito de trabalhar, é muito cedo, precisamos dar tempo", concluiu.