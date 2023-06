Michel Araújo é punido por críticas à arbitragem em Corinthians x São Paulo

Michel Araújo foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quarta-feira, com um jogo de suspensão pelas críticas à arbitragem no clássico contra o Corinthians, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. A decisão cabe recurso.

O meio-campista do São Paulo deixou o campo bastante irritado ao fim do primeiro tempo e não teve papas na língua ao falar sobre as decisões do árbtiro Bruno Arleu Araújo, que marcou um pênalti questionável de Rafinha em Wesley e uma falta de Calleri no lance do segundo gol do Tricolor.

“Tem que ajustar primeiro o juiz, né? Foi ele que deu o gol de empate para o Corinthians. Domínio total do jogo do São Paulo, o tempo todo. Tivemos o segundo gol do Calleri também, não foi falta, nem foi pênalti. Então, a gente tem que lutar contra tudo. Sair pro segundo tempo mais forte ainda, mais ligado, porque tem 12 jogadores lá”, disse Michel Araújo em entrevista à TV Globo ao fim do primeiro tempo.

O auxiliar técnico do São Paulo, Lucas Silvestre, também foi julgado pelo STJD, mas absolvido pelas ofensas proferidas à arbitragem durante o clássico contra o Corinthians. Desta forma, ele está livre para seguir atuando no banco de reservas nos próximos jogos do Tricolor na temporada.

O São Paulo volta a campo no próximo dia 21 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Athletico-PR, no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, o técnico Dorival Júnior terá uma semana livre para trabalhar a fundo com o elenco no CT da Barra Funda.