Pato fala em gratidão em retorno ao São Paulo: "Vou dar a vida pelo clube"

Alexandre Pato fez questão de externar sua gratidão ao São Paulo ao ser apresentado como novo reforço do clube nesta terça-feira, 30, no CT da Barra Funda. O atacante inicia sua terceira passagem pelo Tricolor após se recuperar de uma séria lesão de ligamento no joelho direito sofrida em setembro do ano passado e espera, em breve, ficar à disposição do técnico Dorival Júnior.

A satisfação pelo seu retorno ao São Paulo foi tamanha que Alexandre Pato fez questão de quebrar o protocolo, vestindo a camisa do clube e, inclusive, concedendo entrevista coletiva com ela no corpo: "Precisava colocá-la o mais rápido possível".

“Minha relação com o São Paulo foi criada após uma saída conturbada do Corinthians. Infelizmente, naquele ano tinha o Cruzeiro, que não perdia nenhum jogo, chegamos em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e se criou um clima muito bacana. Depois eu vou embora, volto e acontece isso. Sempre entendi que tudo aquilo que eu precisava o São Paulo me deu. Tenho dentro de mim que, com a sequência desse time, devo ao clube algo maior do que o São Paulo deu para mim”, disse Pato.

“A torcida sempre me tratou super bem, sempre me senti em casa e não vejo a hora de voltar, de jogar. Sinto como se fosse a primeira vez. A responsabilidade cada vez mais aumenta. A dedicação será a mesma, vou dar a vida pelo São Paulo. Minha esposa já sabe que vou passar a maioria do tempo aqui, e ela está super em paz. Tenho que agradecer ao presidente, aos torcedores e ire retribuir aos são-paulinos tudo o que me deram”, completou o novo atacante do São Paulo.

Alexandre Pato assinou contrato válido até o fim da atual temporada, com cláusulas de produtividade. O atacante de 33 anos vestirá a camisa 12 no São Paulo, já que a 7, que vestiu durante boa parte de sua carreira, pertence atualmente a Alisson, algo que não incomoda o reforço tricolor.

“Eu já joguei com a 7, com a 10, com a 11. Tudo novo agora. Esse número é o número disponível e vamos lá. É o 12, muitos grandes jogadores usaram a 12. Meu trabalho é ir para dentro de campo e fazer meu melhor. Se eu puder ir lá dentro e me sentir como o décimo segundo jogador, será incrível”, prosseguiu.

Afastado dos gramados desde setembro de 2022, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, Alexandre Pato começou a trabalhar com bola nesta semana, mas ainda precisará se recondicionar fisicamente, já que não disputa uma partida oficial há mais de oito meses. Por isso, ainda não há prazo para que ele fique à disposição de Dorival Júnior.

“Minha conversa com o Dorival foi bem rápida. Ele falou: ‘Pato, faz o gol’. E eu falei: ‘Beleza’. Vamos dar tempo ao tempo, tenho que respeitar o processo, hoje foi meu segundo dia. As coisas vão indo, vamos conversando, eles vão me dando feedback. A data de retorno não é o principal, mas, sim, a adaptação. Quando for para ser, vai ser. Espero que aconteça tudo do jeito que tem que ser”, finalizou Pato.