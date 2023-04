São Paulo rescinde com Pedrinho, acusado de agressão pela ex-namorada

Atacante de 23 anos estava afastado do Tricolor do Morumbi desde o início de março, após a acusação de agressão à ex-namorada, que registrou BO

Nesta sexta-feira, 28, o São Paulo informou a rescisão de contrata com o atacante Pedrinho, que estava afastado dos jogos do clube desde o início de março após ser acusado de agressão por sua ex-namorada.

"O São Paulo Futebol Clube informa a rescisão de contrato com o atacante Pedrinho. A medida foi tomada pelo Clube após criteriosa e detalhada avaliação realizada pelos departamentos Jurídico e de Compliance, à luz dos fatos conhecidos a respeito do caso envolvendo o jogador", informou o clube em nota.

No dia 3 de março, Pedrinho pediu "afastamento temporário das atividades" do São Paulo para “priorizar” esse período e “colaborar com o trabalho das autoridades”, esclarecendo as denúncias registradas. Na época, em publicação feita por ele, o jogador também falou em retomar a carreira o mais rápido possível e agradeceu a família e a empresária pelo apoio recebido.

Amanda Nunes, a ex-namorada do jogador, registrou um Boletim de Ocorrência no dia 28 de fevereiro deste ano. Ela declarou que, um dia anterior, sofreu violência doméstica, lesão corporal, ameaça e injúria.

Na semana passada, o portal Uol publicou prints de mensagens presentes no inquérito policial que continham ameaças de morte do jogador dirigidas à ex.

Pedrinho foi contratado pelo São Paulo no dia 7 de dezembro de 2022. O atacante, que pertence ao Lokomotiv Moscou-RUS, e tinha contrato até o fim de 2023, disputou nove jogos e marcou três gols.

O Tricolor tem compromisso pela terceira rodada do Brasileirão neste sábado, 29, quando enfrenta o Coritiba, no Estádio Couto pereira, em Curitiba, no Paraná, às 16h30min (de Brasília).

