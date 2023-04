Torcida do São Paulo estende bandeira com rosto de Rogério Ceni no primeiro jogo após demissão

Além do rosto do ídolo tricolor, a bandeira ainda tinha os dizeres "o maior de todos" e o nome do ex-goleiro

A Independente, principal torcida organizada do São Paulo, prestou uma homenagem a Rogério Ceni neste sábado, na vitória de 3 a 0 sobre o América-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Uma bandeira com o rosto do ex-técnico foi estendida na arquibancada do Morumbi no começo e no final do segundo tempo.

Além do rosto do ídolo tricolor, a bandeira ainda tinha os dizeres "o maior de todos" e o nome do ex-goleiro.





Rogério Ceni foi demitido do comando técnico do São Paulo na última quarta-feira. Ele estava no clube desde outubro de 2021. O comandante não resistiu à forte pressão após uma precoce eliminação no Campeonato Paulistas e atuações ruins nas últimas partidas. A independente, aliás, emitiu uma nota pedindo a demissão do treinador.

Rogério Ceni acumulou bons momentos à frente do São Paulo na temporada passada. Ele conseguiu levar o clube às finais do Paulistão e Sul-Americana, mas foi derrotado em ambas as oportunidades. O Tricolor também chegou longe na Copa do Brasil, caindo na semifinal para o Flamengo, que viria a ser campeão do torneio.

Ele encerrou sua segunda passagem como técnico do São Paulo com 106 jogos, 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas – aproveitamento de 55%.

Somando as duas passagens como treinador no Tricolor, Rogério Ceni soma 142 jogos, sendo 63 vitórias, 41 empates e 39 derrotas – aproveitamento de 53,9%.

O escolhido para assumir o comando do clube foi Dorival Jr., que já estreou neste sábado, contra o América-MG.

