São Paulo derrota o Juventude por 2 a 0 em Barueri e vai às oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Recebendo o Juventude nesta quinta-feira, na Arena Barueri, o time comandado por Rogério Ceni, com uma formação diferente, conquistou a vitória por 2 a 0 para avançar de fase. Arboleda e Igor Vinícius marcaram os gols do Tricolor.

Após empate em 2 a 2 no jogo de ida, em Caxias do Sul, o São Paulo foi a campo com um esquema tático diferente. Ceni apostou em três zagueiros (Diego Costa, Arboleda e Léo), com Igor Vinícius e Reinaldo como alas, ao lado de Gabriel Neves, Igor Gomes e Alisson na segunda linha. Eder e Calleri formaram a dupla de ataque.

Com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo também embolsou R$ 3 milhões de premiação, quantia mais que bem-vinda, já que o clube atravessa grave crise financeira.

O jogo



O São Paulo começou o jogo incomodando o Juventude e quase abriu o placar aos 13 minutos, com uma linda jogada de Igor Vinícius. O lateral-direito saiu costurando a defesa adversária, mas, ao cortar o último marcador, foi travado na hora da finalização. Pouco depois, foi a vez de Igor Gomes bater por cima do travessão depois do desvio na zaga alviverde.

De tanto insistir, o São Paulo acabou abrindo o placar aos 27 minutos. Após cobrança de escanteio de Igor Vinícius, Arboleda subiu mais alto que seu marcador para cabecear sem chances ao goleiro César, levantando a Arena Barueri.

Antes do intervalo, Igor Gomes, que já havia gerado perigo uma vez, voltou a assustar. O meia aproveitou o rebote do chute de Reinaldo para finalizar, mas mandou por cima do gol. O Juventude respondeu já nos acréscimos com Vítor Gabriel, que, de fora da área, mandou colocado, exigindo ótima defesa de Jandrei.

Segundo tempo

O São Paulo voltou para o segundo tempo com Patrick na vaga de Arboleda e Luan na de Gabriel Neves, Posteriormente, Luciano substituiu Eder, e Marquinhos entrou no lugar de Alisson, mas o São Paulo não conseguiu aumentar sua produtividade, pelo contrário. Com um esquema tático diferente, o Tricolor teve de lidar com o Juventude saindo para o ataque a fim de evitar a eliminação na Copa do Brasil.

Mas, em uma das tentativas do Juventude de buscar o empate, o São Paulo foi certeiro em seu contra-ataque. Patrick acionou Igor Vinícius pela direita, e o lateral foi conduzindo a bola até chegar na área, quando, ao invés de tocar para um de seus companheiros, decidiu bater direto para o gol, mandando no fundo das redes e encaminhando a classificação do São Paulo para as oitavas de final.

Ainda deu tempo para Rigoni entrar na vaga de Calleri, já esgotado, mas pouca coisa mudou. Administrando bem a vantagem construída, o São Paulo não correu riscos até o apito final, garantindo a vitória e a classificação de forma bastante tranquila na Arena Barueri.

