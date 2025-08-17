Torcida do Santos vira as costas para o campo em protesto na goleada por 6 a 0 para o Vasco

Alguns torcedores, inclusive, chegaram a deixar as arquibancadas do Morumbis antes do fim do duelo

Alguns torcedores, inclusive, chegaram a deixar as arquibancadas do Morumbis antes do fim do duelo. Os torcedores começaram os protestos quando o placar ainda estava no 4 a 0 e chegaram a ensaiar gritos pedindo Sampaoli. Após o apito final, as vaias se intensificaram.

A torcida do Santos não ficou nada satisfeita com a dura goleada sofrida pelo Peixe por 6 a 0 neste domingo, 17, contra o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após o último gol vascaíno, a torcida santista fez um protesto silencioso nas arquibancadas e virou de costas por alguns minutos durante o segundo tempo.

Outros gritos também vieram da torcida e criticaram o presidente Marcelo Teixeira e a equipe. Cânticos como “Ei, Teixeira, vai tomar no **”, “não é mole não, tem que honrar a camisa do Peixão, filha da p***” e “vergonha, time sem vergonha” foram entoados nas arquibancadas.

A cobrança da torcida sobrou especialmente para o técnico Cleber Xavier. Antes mesmo do fim do jogo, a torcida santista presente no Morumbis começou a soltar gritos de “Ê, Sampaoli”. Quando Cleber estava pressionado em um primeiro momento, o Santos chegou a sondar o argentino para o comando técnico.

Insatisfação

Não é a primeira vez que a torcida do Santos demonstra sua insatisfação com todos os setores do Santos. Após a derrota para o Internacional no último dia 24 de julho, em plena Vila Belmiro, os torcedores também protestaram e xingaram o presidente Marcelo Teixeira.

Com a goleada sofrida neste domingo, o Santos viu a sequência de duas vitórias consecutivas chegar ao fim. O Peixe, inclusive, voltou a ser assombrado pela zona de rebaixamento e aparece, agora, na 15ª colocação, com 21 pontos. Do outro lado, o Vasco deixou o Z-4 e subiu para a 16ª posição, alcançando os 19 pontos.