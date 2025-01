Al-Hilal pagou mais de R$ 1 bilhão em salário para Neymar, que fez apenas 7 jogos

Neymar ainda tinha mais 80 milhões de euros para receber até o término do vínculo, mas decidiu sair antes em comum acordo com o clube

Neymar assinou a rescisão com o Al-Hilal e encerrou a passagem que duraria duas temporadas no time saudita. Em agosto de 2023, o clube pagou cerca de 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 480 milhões) ao PSG para contar com o astro brasileiro.

De acordo com a imprensa europeia, o salário giraria em torno de 320 milhões de euros ao fim dos dois anos de contrato. Neymar ainda tinha mais 80 milhões de euros para receber até o término do vínculo, mas decidiu sair antes em comum acordo com o clube.