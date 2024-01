Presidente eleito do Santos, Marcelo Teixeira anuncia Carille: "De volta às conquistas"

Treinador estava no V-Varen Nagasaki, do Japão, e retorna ao Peixe para comandar a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024

O Santos encerrou a novela pelo seu novo técnico. Fábio Carille, que deixou o V-Varen Nagasaki, do Japão, chegou à Baixada Santista e foi recebido pelo presidente eleito Marcelo Teixeira, que "anunciou" a contratação do treinador antes do clube. O novo comandante assinou contrato válido até dezembro de 2024 e com opção de renovação por mais uma temporada.

A Gazeta Esportiva apurou que ambas as partes já estavam acertadas e que restava apenas a tinta no papel para que o anúncio oficial aconteça. Conforme também já adiantado pela reportagem, a diretoria do Peixe apresentou um projeto de reconstrução ao treinador, que gostou do que viu e deu sinal positivo.

"Demos início à reconstrução do Santos: Fábio Carille será nosso comandante no caminho de volta às conquistas e dias de alegria, a partir do começo de 2024. Em sua segunda passagem pelo Santos e com um ótimo histórico, Carille chega com a função de rever e redefinir o elenco dentro das novas normas e diretrizes que estamos implantando. O Santos grande de novo", escreveu o futuro presidente santista.