Sem vencer há quatro jogos, Santos anuncia demissão do técnico Paulo Turra

Treinador ficou à frente do Peixe em sete jogos, com três derrotas, três empates e apenas uma vitória. Alvinegro encara o Fortaleza na próxima rodada do Brasileirão

O Santos anunciou, na manhã deste domingo, 6, a demissão do técnico do Paulo Turra. Em comunicado publicado através de suas redes sociais, o Peixe também informou a saída dos auxiliares Adir Kirst, Felipe Endres e Léo Monteiro.

"O Santos Futebol Clube comunica que Paulo Turra não comanda mais o elenco profissional. O técnico foi informado na manhã deste domingo (6) e também deixam a comissão técnica os auxiliares Adir Kirst, Felipe Endres e Léo Monteiro. O Clube agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sorte no decorrer de suas carreiras", publicou o clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, no último sábado, na Vila Belmiro, o presidente Andrés Rueda já havia afirmado que não garantia a permanência do treinador no comando técnico do Alvinegro Praiano. O Santos ainda não tem um substituto definido para o lugar do comandante demitido.

Paulo Turra acumulou sete partidas à frente do Santos, tendo somado três derrotas, três empates e apenas uma vitória, sobre o Goiás, por 4 a 3. Assim, obteve um aproveitamento de 28,5%.

Além disso, a principal figura que dava respaldo ao seu trabalho, Paulo Roberto Falcão, deixou o cargo de coordenador esportivo do Peixe na última sexta-feira, pouco depois de ser acusado de importunação sexual por uma funcionária do condomínio em que ele residia.

Santos encara Fortaleza na próxima rodada

Apenas com o Nacional para disputar até o fim de 2023, o Peixe volta a campo no próximo domingo, 13, às 18h30min (de Brasília), quando visita o Fortaleza, na Arena Castelão, na capital cearense. O embate será válido pela 19ª rodada.