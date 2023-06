Em protesto, torcida do Santos forma time e desafia o clube para um jogo

Os santistas estão na bronca devido a má fase do Alvinegro Praiano. A equipe do técnico Odair Hellmann não vence há oito jogos na temporada, com cinco empates e três derrotas, que culminaram nas eliminações da Copa do Brasil e Sul-Americana

Cerca de 200 torcedores do Santos estiveram presentes no CT Rei Pelé na manhã deste sábado para manifestar a sua insatisfação com o atual momento do clube. A manifestação foi promovida pela Torcida Jovem, principal organizada do time.

Para deixar a cobrança ainda mais forte, o grupo convocou todos os torcedores do Peixe, mesmo os não filiados à organizada. O protesto foi divulgado em diversas redes sociais. Assim, membros da Sangue Jovem e Camisa 10 também estiveram presentes.

Com início às 9h30 (de Brasília), os torcedores estenderam faixas com mensagens direcionadas à diretoria e ao elenco, além de caixões com fotos de dirigentes e de apenas dois jogadores: Bauermann e Nathan. Em meio aos protestos, um grupo formou um time e desafiou o Santos para um jogo.

Líderes da torcida foram autorizados a entrar no CT, mas houve um princípio de confusão e alguns torcedores conseguiram invadir. O tumulto foi rapidamente controlado. Na saída, Cosmo Damião Freitas Cid, Presidente de honra e fundador da Torcida Jovem, falou sobre a conversa com o elenco.

"Falamos com elenco todo, presidente também veio. O elenco prometeu garra para o jogo de quarta-feira. Eles têm que entender o que é o jogo de quarta-feira para a gente", disse.

Cosmo ainda detalhou a conversa que houve dentro do CT. De acordo com fundador da Torcida Jovem, o técnico Odair Hellmann e jogadores dialogaram com a torcida, que cobrou uma reação no jogo desta quarta-feira, contra o Corinthians, em casa.

"Falcão não falou, estava lá, mas a gente nem permitiu que o Falcão falasse. Odair falou com a gente, explicou o que está acontecendo, cabe a gente acreditar mais uma vez, esperar, mas está na mão deles a garra, a fibra e a honra de vestir a camisa do Santos. O João Paulo falou em nome de todos os jogadores, o Nathan pediu desculpas pela atitude errada que ele teve”, afirmou.

Os santistas estão na bronca devido a má fase do Alvinegro Praiano. A equipe do técnico Odair Hellmann não vence há oito jogos na temporada, com cinco empates e três derrotas. Neste período, ainda houve as eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana.

Torcedores do Santos já vêm demonstrando insatisfação, aliás, desde o começo do mês. Tanto no empate de 1 a 1 com o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, quanto na derrota de 2 a 1 para o Newell's Old Boys, pela Sul-Americana, tiveram protestos na Vila Belmiro, com xingamentos ao elenco e diretoria.

Este também não é o primeiro protesto no CT Rei Pelé neste ano. Em fevereiro, membros da Torcida Jovem foram ao local conversar "olho a olho" com a diretoria, comissão técnica e jogadores do Peixe. Na época, a cobrança era por reforços e resultados melhores.

O Santos volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Corinthians, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h.