Bruno Rodrigues participa de torneio durante férias e pode ser punido pelo Palmeiras

No último domingo, Bruno Rodrigues disputou a final do Campeonato Municipal de Ceará-Mirim, defendendo o Guarani de Gravatá, equipe da comunidade em que foi criado e terminou com o título contra o Vasco de Sítio.

O atacante Bruno Rodrigues pode ser punido pelo Palmeiras devido sua participação em um torneio de futebol, em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, cidade natal do atleta de 28 anos. A punição ainda não foi definida, mas deve ser aplicada uma multa.

Em nota, o Palmeiras justificou a possibilidade de punição, informação que foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pela Gazeta Esportiva.

"A participação de um atleta profissional do Palmeiras em qualquer atividade que coloque em risco a sua integridade física durante o período de férias tem de ser previamente autorizada pelo Departamento de Futebol. Do contrário, o atleta profissional em questão está sujeito às sanções previstas no regulamento interno do clube", diz o comunicado do Palmeiras.

Bruno Rodrigues foi contratado pelo Palmeiras em dezembro de 2023, mas viveu momentos difíceis com duas graves lesões de joelho que o tiraram de campo por um longo período. Após duas cirurgias nos dois joelhos, Bruno Rodrigues só voltou ao time em setembro deste ano.

Em 2025, ele disputou 11 jogos e marcou dois gols. O atacante tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2028.