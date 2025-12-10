Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras renova contrato com Abel Ferreira até final de 2027

O treinador português é o mais vitorioso e longevo do Alviverde; veja números
Na manhã desta quarta-feira, 10, a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira foi anunciada pelo Palmeiras, com vínculo até o fim de 2027. Anteriormente, a relação profissional com o clube valia até 31 de dezembro, porém foi prorrogada, sem multa rescisória, com mesmo salário e premiação.

Após encerrar a temporada de 2025 sem troféus e com vices, a permanência do treinador seguiu como dúvida. O próprio Abel Ferreira chegou a falar sobre uma possível saída em caso de uma temporada sem títulos.

"No ano que o Palmeiras não ganhar um título, não precisam me empurrar. Seria um prazer ser demitido por uma mulher", afirmou o português no ano passado.

Com a renovação concretizada, a presidente do clube, Leila Pereira, destacou a importância da comissão técnica e valorizou os feitos de Abel à do Alviverde.

"O Abel é um profissional competente e dedicado, em quem tenho plena confiança. Não há ninguém mais preparado do que ele para desenvolver e concluir com sucesso o projeto de reformulação do elenco que iniciamos neste ano. Tenho certeza de que a continuidade desta parceria, que já nos rendeu dez títulos, será extremamente importante para o presente e para o futuro do Maior Campeão do Brasil".

O técnico citou a afinidade que criou com o Verdão e agradeceu a confiança de Leila na continuidade de sua jornada. O português ressaltou ainda que a temporada de 2025 serve de aprendizado.

"Ao longo destes cinco anos, fui me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e estar. Conversamos muito ao longo do ano e a presidente Leila sempre manifestou interesse na continuidade do projeto. Após a derrota para o Corinthians pela Copa do Brasil, a líder reiterou a confiança no trabalho e isto é difícil de encontrar no futebol de hoje. Foi um dos momentos mais difíceis e isso me marcou muito. Preferi não assinar na época, mas dei minha palavra de que seguiríamos juntos. Uma equipe como esta só se alimenta de títulos e aqui dentro sabemos o que queremos, onde e com quem estamos ou queremos ir."

Mais tempo, mais títulos

 

Abel Ferreira é o técnico mais longevo e campeão da história do Palmeiras, com cinco anos de clube e 10 troféus levantados. Apesar do ex-treinador Oswaldo Brandão ter comandado o Porco em 588 partidas e Abel, 388, o português tem mais de 1.800 dias de trabalho, enquanto Brandão ficou no Alviverde por cerca de 1.300 dias.

A partir de 2020, o comandante conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Supercopa do Brasil (2023) e três Paulistões (2022, 2023 e 2024). Na Era-Abel, a equipe se consagrou decacampeã da Série A e a maior vencedora da competição.

