Palmeirenses lotam bar em Fortaleza para jogo diante do Chelsea, pelo Mundial

Equipe alviverde foi superada em 2 a 1 por clube inglês na noite desta sexta-feira, 4, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa

O Palmeiras se despediu do Mundial de Clubes na noite desta sexta-feira, 4, ao ser superado em 2 a 1 diante do Chelsea. Tanto nos Estados Unidos quanto em Fortaleza, apoio não faltou ao Verdão na busca por um triunfo.

Os torcedores cearenses do clube paulista se reuniram em um bar de Fortaleza localizado na Praia de Iracema para acompanhar o embate e compartilharam com o Esportes O POVO as suas expectativas pessoais para o duelo.