Jogadores do Palmeiras interagem com atletas do Philadelphia Eagles em treino; confira

O jogador Estêvão, da SE Palmeiras, durante treinamento, no CT do Philadelphia Eagles / Crédito: CESAR GRECO/SEP

Desde a última semana, o Palmeiras está na Filadélfia para fase decisiva da Copa do Mundo de Clubes. O Verdão tem utilizado o CT do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, para se preparar para o jogo contra o Chelsea, que acontece nesta sexta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field. Após o treino desta terça-feira, a delegação alviverde dividiu as instalações com atletas do Eagles. Jihaad Campbell, linebacker do Philadelphia Eagles, por exemplo, posou para foto com Estêvão e Raphael Veiga.

No campo, ao fim do treino, alguns atletas ainda se arriscaram nos lançamentos e recepção com a bola de futebol americano. O técnico Abel Ferreira ainda comanda mais dois treinos do Palmeiras no centro de treinamento do Eagles, nesta quarta, em dois períodos, e na quinta-feira, véspera do jogo.