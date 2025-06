Palmeiras busca revanche contra o Chelsea após vice no Mundial de 2021

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 4, às 22 horas, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (Estados Unidos)

Na oportunidade, Palmeiras e Chelsea mediram forças em fevereiro de 2022, depois de conquistarem a Libertadores e a Champions League, respectivamente, no ano anterior.

Classificado às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras irá enfrentar na próxima fase o Chelsea. O embate reedita a decisão do Mundial de 2021, vencido pelo clube inglês.

O Verdão conseguiu levar a decisão para a prorrogação após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Lukaku foi o responsável por abrir o placar, mas Raphael Veiga, de pênalti, deixou tudo igual.

Já no tempo adicional, Kai Havertz, também em cobrança de pênalti, marcou o segundo e garantiu a vitória do clube inglês.

Pouco mais de três anos depois, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez em um novo formato do Mundial. O time alviverde eliminou o Botafogo nas oitavas, por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Paulinho, e busca a revanche.