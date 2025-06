Palmeiras x Al Ahly pelo Mundial de Clubes: veja escalação provável, desfalques e retrospecto

Ambas as equipes estrearam com empate na Copa do Mundo de Clubes e compartilham do mesmo sentimento de ter chegado mais perto da vitória que seu adversário

De um lado, o Al Ahly foi melhor, mas desperdiçou um pênalti e empatou com o Inter Miami, de Lionel Messi. Do outro, o Palmeiras pressionou e teve a chance de vencer o Porto-POR, mas o zero se manteve ordinário no placar. Agora, a equipe brasileira e o "Real Madrid da África" se enfrentam nesta quinta-feira, 19, a partir das 13 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes foi concluída sem nenhuma vitória — ou sequer um único gol. Agora, Palmeiras e Al Ahly, rivais que já se conhecem de outros mundiais, vão se reencontrar em uma mistura de Brasil com Egito. Nos primeiros compromissos, até tiveram charme para jogar bonito, mas ficaram em empates sem balançar as redes. Na segunda rodada, eles estão de olho na liderança dela — a tabela do grupo.

A linha de três na defesa segue funcionando e deve se repetir diante do Al Ahly, com Giay, Gustavo Gómez e Murillo. O meio de campo terá Aníbal Moreno, Richard Ríos como dupla, com Felipe Anderson e Piquerez pelos lados.

Quando enfrentou o Porto, no domingo, 15, o Palmeiras somou 17 finalizações, sendo seis no gol. No fim do primeiro tempo, o time chegou a desperdiçar pelo menos três oportunidades consecutivas dentro da área adversária. Assim, Abel Ferreira direcionou boa parte dos treinamentos à efetividade.

No outro jogo do grupo, a bola rola às 16 horas para Porto e Inter Miami, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Assim, quem vencer de Palmeiras e Al Ahly poderá descansar por pelo menos uma hora no oásis da liderança do grupo.

José Riveiro deve acionar Zizo na onzena inicial, já que o artilheiro do clube, Ashour, com 19 gols na temporada, deve estar de fora do restante da competição devido a uma fratura na costela.

A efetividade também foi duramente cobrada pelo lado do Al Ahly. No caso, chegou a virar uma multa para Trezeguet, por desperdiçar uma penalidade no ante o Inter Miami. Conforme os números do site Sofascore, o time do Cairo só não criou mais chances claras que o Bayern.

Palmeiras e Al Ahly pelo Mundial de Clubes: análise de João Pedro Oliveira

"Depois de estrear com uma boa atuação diante do Porto, o Palmeiras volta a campo para encarar o Al Ahly, do Egito, visando sua primeira vitória no Mundial. Apesar de nitidamente ter mais qualidade técnica, o Verdão não pode dar margem ao azar contra um dos times mais tradicionais do futebol africano — os Vermelhos, inclusive, já conquistaram 12 vezes a Liga dos Campeões da CAF. A expectativa é de que o time de Abel Ferreira seja dominante no duelo e assuma o protagonismo para poder chegar aos quatro pontos na tabela", avalia o jornalista do O POVO.



Palmeiras e Al Ahly pelo Mundial de Clubes: retrospecto

O embate entre os clubes não será o primeiro encontro em uma competição mundial. O Porco eliminou os Vermelhos na semifinal do torneio em 2021. Um ano antes, o Al Ahly venceu a disputa pelo terceiro lugar na decisão por pênaltis. Na Copa do Mundo, se a postura das equipes for a mesma que adotaram nos primeiros jogos, o duelo será aberto e enérgico, com muitas chances de gol.

Palmeiras e Al Ahly pelo Mundial de Clubes: ficha Técnica

Data: 19/6/2025

Hora: 13 horas (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (USA)

Árbitro: Anthony Taylor (ENG)

Assistentes: Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn (ENG)

Palmeiras e Al Ahly pelo Mundial de Clubes: prováveis escalações

Palmeiras

3-4-3: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Piquerez; Estêvão, Mauricio e Flaco López (Vitor Roque). Téc: Abel Ferreira