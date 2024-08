Com gol no final, Palmeiras supera São Paulo e volta a vencer no Brasileirão

O Palmeiras encerrou uma sequência de quatro jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o São Paulo por 2 a 1, neste domingo, 18, no Allianz Parque, em partida válida pela 23ª rodada da competição. Flaco López foi o destaque do confronto ao marcar os dois gols que garantiram a vitória alviverde, enquanto Luciano fez o gol do São Paulo.

O Palmeiras começou o jogo dominando a posse de bola e pressionando o time reserva do São Paulo, mas encontrou dificuldades para transformar essa superioridade em chances claras de gol. O Tricolor, por sua vez, levou perigo em jogadas de contra-ataque, obrigando o goleiro Weverton a realizar importantes defesas.

No segundo tempo, o Verdão voltou mais determinado e conseguiu abrir o placar aos 6 minutos com Flaco López. O São Paulo reagiu após promover a entrada de seus principais jogadores, e Luciano empatou a partida, deixando o clássico ainda mais disputado.