Diego Costa tem nome avaliado no Palmeiras, mas clube não deve avançar em negociação

O Palmeiras ainda se movimenta no mercado da bola para a contratação de mais um atacante, que é uma peça de desejo do técnico de Abel Ferreira.

Um nome avaliado foi o do atacante Diego Costa, de 35 anos, mas o clube decidiu não avançar no negócio, conforme apurado pela Gazeta Esportiva. A notícia que o jogador foi oferecido ao time alviverde foi dada pelo GE.

No momento, o Palmeiras tem à disposição Estêvão, Breno Lopes, Flaco López e Rony. Endrick vem desfalcando a equipe nesse início de Paulista pois está com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica. Além disso, o atacante se despede do Verdão no meio do ano para se apresentar em seu novo clube: o Real Madrid.