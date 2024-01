Leila Pereira anuncia renovação de contrato com Abel até o fim de 2025: "Ele está muito feliz"

O vínculo inicial de Abel com o Palmeiras iria até o fim deste ano. Inclusive, sua saída do Alviverde foi muito especulada pela mídia espanhola

"Essa gestão tão vitoriosa se deve principalmente em virtude da continuidade. Muitas pessoas me questionam sobre contratações e meu foco sempre foi manter o nosso elenco, os profissionais que têm demonstrado uma estabilidade. O grande reforço do Palmeiras é esse: você acreditar. Esse era uma desejo muito grande meu (de renovar com o Abel), que está a tanto tempo conosco", afirmou a dirigente em coletiva na Academia de Futebol.

Nesta terça-feira, a presidente Leila Pereira anunciou a renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira, multicampeão pelo Verdão nos últimos três anos. O treinador português seguirá no Brasil e firmará novo vínculo até o fim de 2025.

O vínculo inicial de Abel com o Palmeiras iria até o fim deste ano. Inclusive, sua saída do Alviverde foi muito especulada pela mídia espanhola. Em novembro de 2023, a imprensa da Espanha divulgou que o português poderia deixar o Brasil para se tornar o técnico mais bem pago no mundo no Al-Sadd, do Catar.

"Sempre foi um desejo nosso que ele permanecesse, mas como estávamos cansados, esperamos um pouco. Mas essa conversa já começou desde o ano passado. O que atrai muito o Abel no Palmeiras é o nosso projeto, a estrutura, as pessoas. Nós trabalhamos muito para satisfazer os desejos da comissão técnica. O Abel e o Palmeiras tem uma sintonia muito grande, e por isso quando dá certo temos que dar continuidade. Não foi só para disputar o Mundial de 2025. Estou muito feliz e tenho certeza que o torcedor palmeirense também", projetou a presidente Leila Pereira.

Anunciado no dia 30 de outubro de 2020, Abel chegou ao Palmeiras para substituir Vanderlei Luxemburgo e não decepcionou: colocou o Palestra Itália em um patamar acima no futebol brasileiro e transformou a equipe.

Desde 2020 no comando, Abel Ferreira levou o Verdão a nove grandes conquistas. Foram duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2020 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).