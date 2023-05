Palmeiras inicia preparação para duelo contra o Fortaleza; Alex acompanha treino

Verdão recebe o Tricolor na próxima quarta-feira, 17, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ex-treinador do Avaí inicia período de aprimoramento no clube

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 15, após o empate em 1 a 1 contra o RB Bragantino, no último sábado, 13, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após folga recebida no domingo, 14, os jogadores iniciaram a preparação para o duelo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, 17, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A atividade alviverde contou com a presença ilustre do ex-jogador Alex, que iniciou nesta segunda um período de uma semana de aprimoramento profissional como treinador, com aprendizado e troca de experiências com a comissão técnica e outros departamentos do Verdão.

O ex-meio-campista de 45 anos iniciou a trajetória na nova função comandando a categoria sub-20 do São Paulo, entre 2021 e 2022, e dirigiu a equipe profissional do Avaí no início desta temporada, mas acabou demitido após sequência de resultados negativos.

Como jogador do Verdão, Alex disputou 243 jogos entre julho de 1997 e junho de 2000, janeiro e junho de 2001 e janeiro e abril de 2002, com 121 vitórias e 78 gols. Com a camisa alviverde, ele conquistou a Copa Libertadores em 1999, da Copa do Brasil e da Copa Mercosul em 1998 e do Torneio Rio-São Paulo em 2000.

O treino, desfalques e retornos do Palmeiras

O treinamento do Palmeiras teve divisão nos grupos de atletas. Enquanto os titulares da última partida seguiram seus cronogramas regenerativos, o restante do grupo participou de trabalhos táticos e técnicos no gramado da Academia de Futebol. Os jogadores praticaram posse de bola, marcação e precisão nos passes na primeira parte e um enfrentamento de seis contra seis em campo reduzido na segunda.

Para a partida contra o Fortaleza, o técnico Abel Ferreita conta com os retornos de Zé Rafael e Piquerez, suspensos no último compromisso da equipe. Por outro lado, Marcos Rocha, Murilo e Atuesta, em recuperação de lesões, seguem fora. Artur, que já entrou em campo na competição pelo Bragantino, também é desfalque certo na partida.

Por fim, Verdão e Leão do Pici se enfrentam nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O embate é válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.