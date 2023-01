Torcida do Palmeiras picha sede do clube após empate com São Paulo: "Diretoria fraca"

Diante de mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras ficou no empate sem gols contra o São Paulo tarde deste domingo, no Alliaz Parque. No mesmo dia da partida válida pelo Campeonato Paulista, os muros da sede do clube foram pichados em tom de protesto.

Fotos das pichações mostram as inscrições “queremos jogadores” e “Leila cumpra suas promessas”, além de “acorda blogueirinha” e “diretoria fraca”. Nos últimos dias, torcedores insatisfeitos pelo fato de o Palmeiras ainda não ter reforçado seu elenco subiram o tom das críticas contra a presidente.

+ Palmeiras e São Paulo empatam sem gols em clássico pelo Paulistão



Durante a última semana, a Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, reclamou por meio de nota publicada em seu perfil no Instagram. Neste domingo, assim que o jogo contra o São Paulo terminou, o grupo criticou a presidente nas arquibancadas do Allianz Parque.

Próximo desafio do Palmeiras na temporada

Sem reforços, o Palmeiras segue procurando alternativas caseiras para recuperar o alto nível. Atual terceiro colocado do Grupo D do Paulista com cinco pontos, o time alviverde volta a campo para encarar o Ituano às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Novelli Junior.