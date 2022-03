Por renovação, Palmeiras propõe mais três anos de contrato para Abel Ferreira

Técnico português tem vínculo com o Verdão até o final deste ano e recebe oferta para estender trabalho. Técnico conquistou duas Libertadores e a Copa do Brasil

O Palmeiras deu os primeiros passos para garantir a permanência do técnico Abel Ferreira. Campeão e extremamente identificado com a torcida, o português já tem em mãos uma oferta de renovação de contrato por mais três anos. A informação foi inicialmente publicada pelo canal Tá Lá Dentro, no YouTube, e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A continuidade do comandante no Verdão sempre foi um dos principais objetivos da presidente Leila Pereira. A mandatária já havia reforçado em vários momentos seu desejo em contar com os serviços de Abel e que não pensava em uma troca de comando.

Recentemente, o treinador recebeu uma sondagem do Benfica, que sinalizou com uma possível proposta em breve. O técnico ainda não decidiu seu futuro, mas optou por informar a cúpula diretiva do Palmeiras a respeito do interesse dos portugueses. Desde que chegou ao Alviverde, o treinador foi transparente em todos os momentos na sua relação com o clube.

Além da vontade por parte do Benfica de contar com Abel, há o interesse de outros dois clubes que fazem parte de importantes campeonatos europeus. As conquistas relevantes de Abel no Brasil vêm chamando a atenção do velho continente desde o ano passado.

No entanto, Abel Ferreira não deve deixar o Palmeiras antes do segundo semestre deste ano. O contrato do treinador português com a equipe é válido até o final deste ano.

Após a vitória do Alviverde sobre o Santo André, em fevereiro, Abel deixou claro que apenas um projeto esportivo bem estruturado seria capaz de tirá-lo do clube palestrino.

"Não vou trocar o Palmeiras por um time de meio de tabela. Quero estar onde eu lute por títulos. E o Palmeiras me dá essas condições e outras mais, como desenvolver e potencializar jogadores. Isso é fruto do trabalho dos jogadores com mente e corações abertos, de se desafiarem para serem melhores a cada dia", disse o treinador na ocasião.

O Palmeiras entra em campo neste domingo, 20, diante do Red Bull Bragantino, pela última rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece às 16 horas (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.

