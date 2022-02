Abel Ferreira vai ao estádio para assistir à semifinal entre Chelsea e Al Hilal

A partida definirá o adversário do Verdão na decisão do Mundial

Abel Ferreira e alguns membros da comissão técnica do Palmeiras marcarão presença no Estádio Mohammed Bin Zayed, nesta quarta-feira, 9, para acompanhar de perto a semifinal do Mundial de Clubes entre Chelsea e Al Hilal, da Arábia Saudita.

A partida, que terá bola rolando a partir das 13h30min, definirá o adversário do Palmeiras na decisão do Mundial. Abel também havia assistido in loco ao duelo entre Al Ahly e Monterrey, pelas quartas da competição.

A final do Mundial será realizada no próximo sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Até lá, Abel ainda terá dois treinos para ajustar detalhes do time alviverde.

