Palmeiras vence Al Ahly com show de Veiga e Dudu e avança à final do Mundial

O Palmeiras está classificado para a final do Mundial de Clubes da Fifa. Nesta terça-feira, 8, o time paulista comandado por Abel Ferreira derrotou o Al Ahly, do Egito, por 2 a 1, no Estádio Al Nahyan, e garantiu vaga na decisão. Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Raphael Veiga e Dudu deram show, cada um com um gol e uma assistência.

O primeiro tempo foi tenso, com o Palmeiras dominando as ações com bola, mas tendo dificuldade para concluir as jogadas. Na chegada de maior perigo, veio o gol. Dudu deu brilhante assistência para Veiga sair na cara do goleiro e finalizar com precisão, de direita, para marcar.

Logo no retorno para a etapa final, Veiga retribuiu o favor e deu belo passe para Dudu, que avançou com a bola e chutou forte para ampliar. Weverton chegou a falhar em lance no qual o jogador do Al Ahly mandou para as redes, mas o adversário estava impedido. Ainda deu tempo de Ashraf dar dura entrada em Rony e ser expulso.

Classificado para a decisão, o Palmeiras aguarda o resultado da semifinal entre Chelsea e Al Hilal, da Arábia Saudita, para conhecer o seu adversário. O jogo dos ingleses acontece na quarta-feira, às 13h30 (horário de Brasília).

A grande decisão do Mundial será realizada no sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed.

