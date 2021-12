Abel Ferreira, do Palmeiras, é eleito o melhor treinador da América em 2021

Bicampeão da Libertadores, comandante português do Verdão desbanca Marcelo Gallardo, do River Plate-ARG, e vence disputa realizada pelo jornal uruguaio El País

No último dia do ano, o jornal uruguaio El País divulgou os resultados do tradicional prêmio Rei da América, que reconhece os principais valores do futebol sul-americano. Em 2021, Abel Ferreira foi eleito o melhor treinador do continente.

O comandante do Palmeiras recebeu 77 votos (36% do total), apenas seis a mais do que Marcelo Gallardo, do River Plate. O treinador argentino havia faturado as últimas três premiações da categoria de técnico. O colegiado é formado por jornalistas de toda a América do Sul.

O 2021 de Abel foi mágico à frente do Verdão. Além de conseguir o inédito feito de conquistar duas Libertadores em um intervalo de um ano, o treinador comandou o time na campanha vitoriosa na Copa do Brasil da última temporada.

Abel permanecerá como treinador do Palmeiras no ano que vem e já participa ativamente do planejamento do clube para a próxima temporada. O contrato do comandante é válido até o final de 2022, e o clube palestrino tentará a renovação do vínculo.

O Verdão foi representado por três nomes na seleção do ano: Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga. O zagueiro paraguaio foi o jogador mais votado (82 votos) pelos jornalistas que participaram da eleição. O goleiro veio logo em seguida, com 151 votos.

