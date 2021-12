Borja é vendido pelo Palmeiras ao Junior Barranquilla por R$ 20 milhões

Palmeiras negociou 50% dos direitos econômicos do atacante para seu retorno ao Barranquilla, time pelo qual jogou em 2020 e parte de 2021, antes de ser emprestado para o Grêmio

O Junior Barranquilla, da Colômbia, acertou com Miguel Borja por três temporadas. O clube colombiano pagará 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na cotação atual) ao Palmeiras por 50% dos direitos econômicos do jogador. A outra metade permanece com o Alviverde.

A transação aidna não foi oficializada, mas apenas por pendências burocráticas, entre elas, a assinatura dos contratos. Alejandro Char, ex- prefeito de Barranquilla, comemorou em suas redes sociais o retorno de Borja à equipe. “O bom filho à casa torna! Aqui te esperamos para que continues nos enchendo de muitas alegrias e gols!”, escreveu. O atleta foi emprestado para os Tubarões em 2020 e meados deste ano.

A temporada de 2021 do atacante foi finalizada com seu empréstimo para o Grêmio. Borja participou de 20 jogos, fez 5 gols e deu três assistências pelo Tricolor. Entretanto, perdeu a titularidade para Diego Souza. O clube foi rebaixado pela terceira vez em sua história para a Série B.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no Alviverde, Miguel Borja vestiu a camisa de 2017 a 2019. Quando entrou no clube, o jogador foi o reforço mais caro: R$ 40 milhões. Durante seu período no Verdão, entrou em campo 112 vezes e marcou 36 gols.



Tags